TMW, Ghezzal arriva in prestito dal Leicester. Il calciatore è già in viaggio
Fiorentina e Leicester stanno limando gli ultimi dettagli per l'approdo di Rachid Ghezzal a Firenze. Il francese arriverà in prestito ed è ora in viaggio verso l'Italia: il giocatore classe '92 è in a...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 18:01
Fiorentina e Leicester stanno limando gli ultimi dettagli per l'approdo di Rachid Ghezzal a Firenze. Il francese arriverà in prestito ed è ora in viaggio verso l'Italia: il giocatore classe '92 è in arrivo in Italia mentre, nel frattempo, le parti stanno lavorando per definire l'accordo.
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