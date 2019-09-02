TMW, Ghezzal arriva in prestito dal Leicester. Il calciatore è già in viaggio

Fiorentina e Leicester stanno limando gli ultimi dettagli per l'approdo di Rachid Ghezzal a Firenze. Il francese arriverà in prestito ed è ora in viaggio verso l'Italia: il giocatore classe '92 è in a...

A cura di Redazione Labaroviola 02 settembre 2019 18:01

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