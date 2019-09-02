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TMW, Ghezzal arriva in prestito dal Leicester. Il calciatore è già in viaggio

Fiorentina e Leicester stanno limando gli ultimi dettagli per l'approdo di Rachid Ghezzal a Firenze. Il francese arriverà in prestito ed è ora in viaggio verso l'Italia: il giocatore classe '92 è in a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 18:01
TMW, Ghezzal arriva in prestito dal Leicester. Il calciatore è già in viaggio -
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Fiorentina e Leicester stanno limando gli ultimi dettagli per l'approdo di Rachid Ghezzal a Firenze. Il francese arriverà in prestito ed è ora in viaggio verso l'Italia: il giocatore classe '92 è in arrivo in Italia mentre, nel frattempo, le parti stanno lavorando per definire l'accordo.

 

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