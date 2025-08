N’Dour: “Test utile, abbiamo commesso degli errori ma cresceremo per arrivare al top”

Nel post partita dell’amichevole estiva tra Leicester e Fiorentina, terminata 2-0 per gli inglesi, il centrocampista viola Cher N’Dour ha commentato la prestazione della squadra, sottolineando l’intensità con cui si lavora in questa fase della preparazione:

“Sapevamo sarebbe stata una partita difficile oggi, loro sono piu avanti nella preparazione. Si è trattato comunque di un buon test, ci sta di sbagliare qualcosa, stiamo assimilando concetti nuovi. Cercheremo naturalmente di migliorare in vista della gare restanti di questa tournée. In generale lavoriamo bene, alternando parte atletica e tattica, credo arriveremo al 100% per l’inizio del campionato”.

“Mi sto trovando bene nella nuova collocazione tattica, il mister ai due in mezzo lascia comunque libertà di trovarsi lo spazio libero. Mi è stato contestato di calciare poco in porta, sto provando a farlo sempre di piu. Il mister poi ci parla sempre, mi piace la sua idea di calcio, spero quest’anno di ritagliarmi un buon minutaggio, dipende solo da me”

Foto ACF Fiorentina