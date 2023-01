Corriere Fiorentino insiste: “Gonzalez tentato dalla proposta da 4 milioni. C’è anche l’Atletico Madrid”

Chiaro il messaggio, no? Il rischio, senza girarci troppo attorno, è che si ripeta esattamente quando successo nel gennaio di un anno fa quando, l’allenatore, vide partire il capocannoniere della serie A.

La domanda, a questo punto, è semplice: accadrà di nuovo? La possibilità, c’è. La proposta del Leicester per Nico Gonzalez infatti esiste, anche se al momento non è stata presentata concretamente alla Fiorentina ma solo ipotizzata agli agenti del giocatore in una serie di contatti, sempre più approfonditi, che vanno avanti ormai da prima di Natale e che nelle ultime ore si sono ulteriormente intensificati. Anche perché da parte della Fiorentina l’indicazione (agli stessi procuratori) è sempre stata quella per cui, davanti alla cifra giusta, non avrebbero trovato un muro. Anzi. Ciò non significa che l’affare sia pronto al decollo. Di certo il giocatore (davanti ad una proposta da circa 4 milioni netti a stagione) ha già fatto intendere di essere tentato, anche se su di lui c’è (anche) l’Atletico Madrid. Ipotesi, questa, che Nico preferirebbe. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

