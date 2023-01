Gazzetta, Dominguez-Bologna manca l’accordo per il rinnovo: Fiorentina vigile per giugno

Ecco che per il Bologna la questione prioritaria per chi è già in “rosa” riguarda il rinnovo di Nicolas Dominguez. Il centrocampista argentino – che per Thiago Motta è indispensabile, anche per costruire il domani – dovrebbe allungare l’accordo in scadenza nel 2024 fino al 2026. L’ostacolo, al momento, è rappresentato dagli emolumenti: detto che il giocatore è ben convinto di restare, ecco che il Bologna avrebbe avanzato una proposta di rinnovo che arriverebbe a 1,5 milioni (coi bonus). I sussurri raccontano che non c’è ancora la stretta di mano fra offerta e richiesta ma per giugno cominciano le prime sirene: non solo la Fiorentina, che lo vorrebbe da almeno un anno, ma si sarebbe fatta avanti anche la Lazio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

