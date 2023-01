Espulsione e recupero allungato non bastano al Milan, Torino vince in 10. Adesso tocca alla Fiorentina

Finisce subito la corsa del Milan in Coppa Italia. In 11 contro 10 per 50′ i rossoneri vengono beffati dal Torino e salutano la competizione dopo una sola partita giocata, nel ventennale dell’ultimo trofeo alzato.

Poche le emozioni nei primi 90′, con i rossoneri in versione prove tecniche di 3-5-2, con turnover importante. Torino al contrario ben collaudato nel suo 3-4-2-1 con qualche novità rispetto alla partita contro il Salerno ma certamente con molti titolari in campo. Occasione più grossa per i padroni di casa con De Ketelaere, che trova il palo con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo. Il belga non si ritrovava titolare dal 25 ottobre, nella sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria. Torino che gestisce bene la partita ma che si fa vivo in una sola occasione con Lukic, la cui conclusione è parata da Tatarusanu.

Secondo tempo se possibile ancor più compassato, con qualche scossa avvertita dopo le prime sostituzioni: Messias dà un po’ di pepe all’attacco, si procura subito un’occasione gol e costringe Djidji a un intervento da cartellino rosso. Con la superiorità numerica Pioli si gioca i grossi calibri: Théo e Giroud e in precedenza oltre al brasiliano anche Leao. Si passa al classico 4-2-3-1 ma il Torino nel complesso anche in inferiorità numerica si difende bene.

Il Milan ha la colpa di spingere seriamente solo nei minuti finali dei tempi regolamentari e nei primi minuti dei supplementari. Milinkovic-Savic, pur non compiendo miracoli, è sempre attento nelle conclusioni e al resto ci pensa l’ottima difesa granata, con uno Schuurs che si dimostra sempre di più acquisto azzeccato. In inferiorità numerica, il Toro non ha altre armi se non il contropiede, e lo sfrutta nel miglior modo possibile grazie alle forze fresche in campo: al 117′ Bayeye si invola sulla destra e mette in mezzo per Adopo, tap-in e palla in rete. San Siro gelato e non solo per l’inverno calato su Milano. La stanchezza e il colpo subito rendono i pochi minuti a disposizione solamente ad attacchi confusi ma mai realmente pericolosi. Torino ai quarti di finale, affronterà la vincente di Fiorentina-Sampdoria. Per il Milan il primo obiettivo è definitamente sfumato.

