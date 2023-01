Dall’Inghilterra, Allenatore Leicester rassicura tifosi: “Arriveranno rinforzi”. Nico il grande obiettivo

Come riportato dal quotidiano britannico Leicester Mercury, il manager delle Foxes Brendan Rodgers ha dovuto mitigare il malcontento dei tifosi dopo la sconfitta esterna con il Nottingham Forrest per 0-2. Il Leicester si trova nei bassifondi della classifica di Premier League e c’è grande aspettativa sul lavoro della società nel corso dell’attuale sessione di mercato per rinforzare la rosa.

Come si può leggere dall’edizione odierna del quotidiano lo stesso Rodgers sembra aver chiesto con insistenza delle nuove pedine da inserire nello scacchiere tattico, su tutti l’attaccante argentino della Fiorentina, Nico Gonzalez. L’allenatore inglese è sicuro che la dirigenza stia lavorando assiduamente, dietro le quinte, per ingaggiare gli uomini giusti dal mercato nella speranza di una risalita in classifica nel corso della seconda parte di stagione.

IL LEICESTER HA NEL MIRINO NICO GONZALEZ