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Ghezzal: "Non vedo l’ora di iniziare. Grazie a tutti i tifosi per i messaggi di benvenuto"

Ecco il post di Rachid Ghezzal su Instagram: "Sono davvero felice ed eccitato per questo nuovo capitolo della mia carriera. Non vedo l’ora di iniziare. Grazie a tutti i tifosi per i messaggi di benven...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2019 19:45
Ghezzal: "Non vedo l’ora di iniziare. Grazie a tutti i tifosi per i messaggi di benvenuto" -
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Ecco il post di Rachid Ghezzal su Instagram: "Sono davvero felice ed eccitato per questo nuovo capitolo della mia carriera. Non vedo l’ora di iniziare. Grazie a tutti i tifosi per i messaggi di benvenuto che mi avete inviato".

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