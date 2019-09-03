Ghezzal: "Non vedo l’ora di iniziare. Grazie a tutti i tifosi per i messaggi di benvenuto"
Ecco il post di Rachid Ghezzal su Instagram: "Sono davvero felice ed eccitato per questo nuovo capitolo della mia carriera. Non vedo l’ora di iniziare. Grazie a tutti i tifosi per i messaggi di benven...
A cura di Redazione Labaroviola
03 settembre 2019 19:45
Ecco il post di Rachid Ghezzal su Instagram: "Sono davvero felice ed eccitato per questo nuovo capitolo della mia carriera. Non vedo l’ora di iniziare. Grazie a tutti i tifosi per i messaggi di benvenuto che mi avete inviato".