TMW, Fiorentina non ha intenzione di cedere Nico Gonzalez ma il Leicester insiste ed è convinta

Il primo no della Fiorentina non ha fiaccato l’intenzione del Leicester City di puntare su Nico Gonzalez. Il club inglese ha bisogno di un esterno offensivo ed ha deciso di puntare sull’argentino. La prima scelta è lui e per questo l’obiettivo del club inglese è convincere la Fiorentina ad aprire alla cessione: non sarà facile viste le intenzioni della società viola e le parole spese dal patron Commisso poco prima della sfida di Coppa Italia contro la Sampdoria. Nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti importanti dunque e il futuro di Gonzalez in viola appare, ora dopo ora, sempre più incerto. Lo riporta TMW

LE PAROLE DI COMMISSO SU NICO GONZALEZ