Nico Gonzalez resta alla Fiorentina. Nessuna offerta arrivata dal Leicester e nessuna voglia di venderlo

Nico Gonzalez non lascerà la Fiorentina a gennaio, contrariamente a quanto emerso ieri sera da Sky Sport che ha parlato di un’offerta da 34 milioni di euro dal Leicester e con il club viola intenzionato ad accettare, alla società non è arrivata nessuna offerta per il suo cartellino ma comunque la Fiorentina non ha nessuna intenzione di vendere l’argentino nel mercato di gennaio. Anche il ragazzo non è intenzionato a lasciare Firenze in questa sessione di mercato. Dunque la Fiorentina e Nico Gonzalez vanno avanti insieme, semmai ci fossero stati dei dubbi a riguardo.

La conferma arriva anche da Alfredo Pedullà che sul suo sito scrive: Sembra la storia di Daniele De Rossi che venne accostato alla panchina della Fiorentina senza alcun tipo di senso. E sappiamo com’è andata a finire, fake news. Adesso tocca a Nico Gonzalez, si era parlato di un interesse del Leicester già dieci giorni fa, ora addirittura sarebbe arrivata un’offerta. Nulla di vero. Riepilogando: nessuno si è presentato con una proposta ufficiale, può darsi pure che arrivi, ma intanto sarà il solito movimento di qualche intermediario che in passato brillava e adesso gli è rimasto solo il cognome; la Fiorentina in ogni caso non ha intenzione di cederlo, metterebbe soltanto in difficoltà Italiano; l’argentino ha recuperato dall’infortunio e dalla delusione di non essere andato al Mondiale; il club viola legittimamente non intende privarsi del suo giocatore migliore, una storia diversa da quella di Vlahovic (un anno fa su questi schermi). Chi si è arrampicato creando del sensazionalismo, sulla scia di Enzo Fernandez, può tornare sulla terra.

✖️La Fiorentina non ha ricevuto nessuna offerta per Nico Gonzalez e non ha alcuna intenzione di vendere il giocatore a gennaio. Anche il ragazzo non vuole lasciare Firenze adesso 🤝🔜 — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) January 11, 2023

