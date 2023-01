Il Leicester ha presentato un’offerta di circa 30 milioni di sterline per Nico Gonzalez. La Fiorentina sta riflettendo se accettare o aumentare la richiesta, ma nel caso in cui dovesse essere ceduto, si riaprirebbe il mercato in entrata. Tra i nomi caldi ci sarebbero quelli di Sabiri, Boga e Brekalo. Il club viola sembra comunque orientato ad accettare. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito.

I DETTAGLI DELL’OFFERTA