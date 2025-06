Un’altra amichevole inglese per la Fiorentina: dopo lo United, i viola sfideranno anche il Leicester

L’estate della Fiorentina inizia a delinearsi: la squadra si ritroverà al Viola Park a metà luglio per avviare la preparazione, prima di volare in Inghilterra, replicando quanto fatto lo scorso anno. Da tempo è confermata l’amichevole di prestigio contro il Manchester United, in programma il 9 agosto a Old Trafford.

Ma non sarà l’unico test britannico per i viola: nei giorni precedenti, precisamente domenica 3 agosto, la Fiorentina affronterà anche il Leicester al King Power Stadium. A rendere ufficiale la sfida è stato lo stesso club inglese attraverso i propri canali social. Per la squadra appena retrocessa in Championsip, sarà l’ultima amichevole ufficiale prima dell’inizio della stagione.