Ranieri rischia l’esonero: “Se non credono più in me mi mandino via”

Claudio Ranieri sarebbe ad un passo dall’esonero: così i media inglesi sull’ex mister anche della Fiorentina, che dopo l’incredibile vittoria del campionato nel maggio scorso, adesso naviga in zona retrocessione con il suo Leicester. Se oggi non dovessero arrivare punti contro il Manchester United di Mourinho, la società potrebbe dare il benservito al tecnico romano, che dichiara: “Se i giocatori non credono più in me fanno bene ad andare dalla proprietà a chiedere di mandarmi via, ma non credo. Il gruppo è unito”.