Di Marzio: “Mancano solo i dettagli per Nico Gonzalez al Leicester. Si discute del contributo solidarietà”

Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, Nico Gonzalez avanza verso il Leicester, ma per la fumata bianca mancano ancora alcuni dettagli. Il primo, di certo non trascurabile, è l’ok definitivo di Commisso, a Firenze in questi giorni. Le parti si riaggiorneranno lunedì, anche per risolvere la questione legata alla percentuale del contributo solidarietà, fissata al 5%. Una cifra considerevole se rapportata all’offerta del Leicester, di circa 34 milioni di euro. Il club inglese ha presentato alcuni giorni un’offerta ufficiale al club viola, che nei prossimi giorni prenderà una decisione definitiva. Se Nico Gonzalez dovesse lasciare Firenze, i viola potrebbero virare verso Brekalo, prima idea per sostituirlo.

LE PAROLE DI JOE BARONE