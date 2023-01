Joe Barone: “Amrabat e Nico Gonzalez sono della Fiorentina. Difficile possano andare via a gennaio”

“Amrabat e Nico Gonzalez sono della Fiorentina e giocano per noi. Siamo contenti che le squadre siano interessate a loro, ma non sarà facile portarli via adesso”. Lo ha detto il direttore generale viola, Joe Barone, a margine della presentazione del memorial ‘Davide Astori’ svoltasi oggi al Museo del calcio di Coverciano. “Siamo soddisfatti che la partita di Coppa Italia contro il Torino si giocherà in casa nostra – ha aggiunto Barone -. Il successo di ieri contro la Sampdoria? Vincere fa sempre piacere”. Lo riporta La Nazione

