Quale futuro per Rachid Ghezzal? Il Leicester pressa i gigliati per capire se vogliono o meno riscattare Ghezzal. Per portarlo definitivamente a Firenze, serviranno 10 milioni cifra che convince poco il duo di mercato Barone-Pradè. Stanno pensando alla possibilità di riprenderlo ma in prestito. Lo riporta il Corriere dello Sport.

