Il Leicester è clamorosamente retrocesso in terza serie. In estate vinse contro la Fiorentina di Pioli
Dal trionfo storico in Premier League al doppio crollo in due stagioni: il Leicester saluta il grande calcio e scivola in League One
Il Leicester City è aritmeticamente retrocesso in League One, decisivo il pareggio contro l'Hull City. Dopo 10 anni esatti dalla vittoria della Premier League, le "Foxes", la prossima stagione, giocheranno nella terza divisione inglese.
Dopo il trionfo della Premier League guidati da Claudio Ranieri, il Leicester per qualche stagione era riuscito a restare tra le grandi d'Inghilterra. Nella stagione 2020/2021 riuscirono a vincere sia il Community Shield che l'FA Cup, oltre a diverse qualificazioni in Champions ed Europa League.
A dieci anni di distanza, le Foxes sono scomparse dal grande calcio: l'anno scorso la retrocessione in Championship e quest'anno quella in League One.
Ad Agosto scorso la vittoria per 2-0 seppur in amichevole contro la Fiorentina di Stefano Pioli impegnata in una tournee in Inghilterra.