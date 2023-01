Corriere dello Sport: “Gonzalez la priorità della Fiorentina. Domani sarà un giorno importante”

La priorità adesso è Nico Gonzalez, lui attratto da una proposta da quattro milioni l’anno per altrettante stagioni. Il Leicester sarebbe pronto a mettere sul tavolo ben trentaquattro milioni per l’argentino. Su tutto conta il parere di Commisso, mentre all’atto pratico della trattativa va ricordato il contributo di solidarietà da garantire ai precedenti club di Gonzalez in caso di cessione. Domani sarà già un giorno discriminante per saperne di più. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORRIERE FIORENTINO: “GONZALEZ-LEICESTER, FIORENTINA TENTATA, BALLANO 5 MILIONI. A 40 SI POTREBBE CHIUDERE”