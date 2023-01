La Nazione scrive: “La Fiorentina e l’entourage di Nico Gonzalez negano scossoni a gennaio”

Questa mattina La Nazione ha affrontato il tema Nico Gonzalez, queste quanto scrive Riccardo Galli sul quotidiano fiorentino:

“La fiammata inglese su Nico Gonzalez? Dell’incrocio con il Leicester se ne parla sopratutto in Inghilterra, mentre sia in casa viola, sia l’entourage dell’argentino al momento non registrano ’scossoni’ milionari come quello ricollegabile al Leicester (34 milioni alla Fiorentina e 4 a Nico)”

LE PAROLE DI COMMISSO SU NICO GONZALEZ