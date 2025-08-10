Dall’Inghilterra: “Fiorentina e Valencia mettono gli occhi su Winks del Leicester per il centrocampo”

Secondo quanto riportato dal Telegraph, il centrocampista inglese Harry Winks militante in Championship con il Leicester che ha recentemente sconfitto la Fiorentina in amichevole potrebbe salutare l’Inghilterra con un interessamento proprio dei viola e del Valencia per rafforzare la mediana con un uomo di qualità ed esperienza internazionale. Il giocatore potrebbe essere vicino all’addio dopo non essere partito titolare nella gara d’esordio dei suoi in campionato contro lo Sheffield Wednesday.

Il centrocampista è stata una colonna del Tottenham dal 2014 al 2022 per poi passare anche alla Sampdoria con 20 presenze nella stagione 2022-2023 e nessun gol in Serie A, mentre in Nazionale ha giocato 10 gare con un gol contro il Kosovo.