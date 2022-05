Mourinho: “Contro la Fiorentina sarà una gara difficile, in lotta per le posizioni dalla quinta all’ottava”

in conferenza stampa il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato prima della sfida al Leicester in Conference League. Queste le sue parole:

“Loro hanno cambiato nove giocatori, noi abbiamo avuto una gara difficile col Bologna e ne avremo un’altra con la Fiorentina. Loro non hanno niente da giocarsi in Premier, noi tra il quinto e l’ottavo posto in Serie A. Ovviamente per noi è difficile ma bisogna dimenticarsi questo e mettere tutto per la partita da giocare”.

Intanto sui quotidiani possiamo leggere che i giallorossi giocheranno con i titolarissimi la sfida di stasera. Una buona notizia visto che la squadra di Mourinho potrebbe arrivare più stanca, o senza qualche titolare, per la sfida di Firenze.

