La Nazione riporta: “Oltre allo United, possibile amichevole contro il Leicester in Inghilterra ad agosto”

Come riportato dalla Nazione, i viola dopo la gara di Udine andranno in vacanza per un mese abbondante prima di tornare a Bagno a Ripoli per preparare la prossima stagione agli ordini di Palladino salvo sconvolgimenti improvvisi. Discorso diverso per i Nazionali che dovranno giocare le partite di qualificazione mondiale prima di godersi il periodo di riposo come Kean, Comuzzo e Pongracic ad esempio.

In estate la Fiorentina lavorerà di nuovo nel centro sportivo del territorio fiorentino con una serie di amichevoli di spessore all’estero come in Inghilterra a Manchester contro lo United il prossimo 9 agosto. Successivamente un’altra amichevole dovrebbe giocarsi nei primi giorni di agosto contro il Leicester in casa del vincitore della Premier League del 2016. Un’amichevole ancora da confermare che comunque sembra abbastanza certa in estate.