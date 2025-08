Nazione: “Verso Leicester-Fiorentina: Dzeko lavora in gruppo e può partire titolare. Out Mandragora”

Buone notizie per Stefano Pioli dal ritiro inglese della Fiorentina: nell’unico allenamento di ieri mattina al St. George’s Park, si è rivisto in campo anche Edin Dzeko. Il bosniaco, che aveva svolto due giorni di lavoro individuale secondo programma, è tornato ad allenarsi con i compagni e si candida concretamente per una maglia da titolare nell’amichevole di domani contro il Leicester. Un segnale importante, che arriva alla vigilia della prima delle tre sfide in programma durante la tournée oltremanica dei viola.

Le idee del tecnico gigliato sulla formazione si chiariranno oggi, dopo la rifinitura e prima della partenza verso il Leicestershire. Secondo quanto riportato da La Nazione, l’intenzione di Pioli sarebbe quella di affidarsi a un undici equilibrato, con un mix tra esperienza e gioventù.

Un’assenza già certa è quella di Mandragora, che prosegue con un lavoro a parte dopo il colpo ricevuto nell’amichevole con la Primavera all’inizio del ritiro al Viola Park.