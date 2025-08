TOP E FLOP FIORENTINA: PARISI DISASTROSO, BELTRAN FANTASMA. SPICCA FAZZINI, DODÒ SI ACCENDE

La Fiorentina alle 16 è scesa in campo in Inghilterra per l’amichevole in casa del Leicester, questa la formazione scesa in campo nei primi 60 minuti: Martinelli; Kouadio, Marì, Viti; Fortini, Bianco, Richardson, Parisi; Fazzini, Sabiri; Beltran. Questa invece la squadra che ha giocato dal minuto 60 in poi: Martinelli; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Fagioli, Ndour, Gosens; Dzeko, Gudmundsson; Kean. Ecco top e flop della squadra viola

I FLOP

PARISI: Il terzino sinistro è colpevole di entrambi i gol subiti della Fiorentina. Perde pallone sanguinoso tentanto un dribbling senza senso e poi viene saltato sistematicamente dal suo diretto avversario. In fase difensiva fa acqua da tutte le parti

BELTRAN: Schierato centravanti nel 3-4-2-1 di Stefano Pioli, l’argentino praticamente non si vede mai, non viene mai cercato e non fa nulla per poter chiamare un passaggio con movimenti senza palla. Un fantasma

BIANCO: Dispiace ma sembra non all’altezza del resto della squadra, sbaglia tanto, ci mette molta buona volontà ma ha qualcosa in meno sia dal punto di vista tecnica che tattico.

TOP

FAZZINI: Nel primo tempo negativo della spicca il ragazzo che viene dall’Empoli che cerca di trascinare la squadra, spesso va a prendersi la palla, gioca di prima, chiama movimenti e azioni. Ottimi servizi per i compagni

DODÒ: Con il suo ingresso in campo la catena di destra torna ad essere pericolosa, i compagni lo cercano tanto e lui risponde sempre presente. A metà secondo tempo scappa bene al diretto avversario, mette un grande pallone nel mezzo ma Gudmundsson sprecato

FAGIOLI: Non ha fatto nulla di particolarmente brillante ma il suo ingresso in campo ha dato equilibrio, misure e geometrie alla squadra dopo un primo tempo di totale sbandamento