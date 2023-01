CorFio: “Gonzalez-Leicester, 48 ore per l’addio. Già oggi i due club potrebbero limare la distanza”

Se lo chiamavano «Speedy» Gonzalez, un motivo ci sarà. Quel soprannome nasce dalla sua capacità di cambiare passo all’improvviso e di saltare gli avversari come fossero birilli. Eppure, quel nomignolo, si potrebbe riadattare anche in chiave mercato. Nico infatti ci ha messo pochissimo a dire sì al Leicester. Da lì, all’accordo vero e proprio, il passo è stato breve. Del resto il contratto messo sul piatto dagli inglesi è di quelli pesanti. Un quadriennale da 4 milioni netti a stagione che per il numero 22, di fatto, significherebbe raddoppiare il proprio stipendio.

Dipende dall’offerta quindi, e la sensazione è che non manchi molto per arrivare all’intesa. Non a caso, dopo i contatti indiretti portati avanti dagli agenti del giocatore per tutta la scorsa settimana, già oggi i due club potrebbero parlarsi. Obiettivo: limare la differenza (circa 5 milioni, forse qualcosa in me-no) tra domanda ed offerta. Un gap colmabile con l’aggiunta di qualche bonus, o con un leggero rilancio del Leicester sulla parte fissa.

Non siamo ancora agli ultimi dettagli forse (di mezzo ci sono anche le solite commissioni per procuratori e intermediari) ma la sensazione è che in 48 ore la questione possa davvero risolversi. Più defilata, al momento, l’ipotesi Atletico Madrid. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

