Sky, a Leicester domani allo stadio dolce natalizio e birra per i tifosi

Il Leicester festeggerà il Boxing Day a modo suo: birre e dolci per i tifosi. Eh sì, tutto vero. Un'iniziativa messa in atto prima della gara contro il Manchester City del 26 dicembre. Questione di......

Il Leicester festeggerà il Boxing Day a modo suo: birre e dolci per i tifosi. Eh sì, tutto vero. Un'iniziativa messa in atto prima della gara contro il Manchester City del 26 dicembre. Questione di... tradizione: a Leicester infatti, questa festività veniva festeggiata con un incontro di rugby tra i Leicester Tigers e i Barbarians Bradford. Ma stavolta spazio al calcio. E ai dolci: prima del match di Premier - sempre al King Power Stadium - il club allestirà dei punti di raccolta per i tifosi dove verranno distribuiti bevande e dolci.

In particolare i mincie pie, un dolce natalizio tipico della tradizione britannica (si tratta di una torta ripiena di frutta). Sul sito del Leicester ci sono anche orari e punti di ritrovo (dalle 12 alle 14.45 saranno attivi). Di fronte al negozio ufficiale del Leicester sarà allestito anche uno spazio per famiglie e bambini: truccatori, giostre, anche una band. Boxing Day particolare per il Leicester, ma per loro non è una novità: questione di tradizione.