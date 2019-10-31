La svolta con l'ingresso di Ghezzal, Montella passa al 4-3-3 e rimonta il Sassuolo

La svolta è al minuto 16’ del secondo tempo, con l'ingresso di Ghezzal al posto del povero Sottil palesemente in difficoltà. La Fiorentina passa dal 3-5-2 a un logico 4-3-3 e due minuti dopo pareggia....

La svolta è al minuto 16’ del secondo tempo, con l'ingresso di Ghezzal al posto del povero Sottil palesemente in difficoltà. La Fiorentina passa dal 3-5-2 a un logico 4-3-3 e due minuti dopo pareggia. Venuti, riproposto nella sua posizione ideale confeziona il cross che Castrovilli scaraventa in rete. E’ la sua seconda rete in Serie A, dopo quella segnata a San Siro contro il Milan: un’altra rete pesante per il gioiello viola. La Fiorentina insiste mentre il Sassuolo abbassa il proprio baricentro. Al 35’ la squadra viola sfiora il vantaggio con un colpo di testa di Vlahovic. Il preludio al gol partita del serbo che arriva un minuto dopo. Palla persa malamente da Duncan, Chiesa appoggia a Castrovilli che mette al centro, per Milenkovic è un gioco da ragazzi appoggiare in rete.

La Gazzetta dello sport