La Fiorentina vince contro il Lecce 3-1 grazie alle marcature di Chiesa, Ghezzal e Cutrone. La squadra di Iachini trova subito il ritmo partita e segna il primo gol Chiesa al 6′ con assist di Cutrone che si libera dei difensori del Lecce. Successivamente Ghezzal viene atterrato in area di rigore dal portiere del Lecce Gabriel che viene ammonito. Pulgar però dal dischetto tira male e il portiere para facilmente. Al 38′ su punizione segna il primo gol in viola l’algerino, Rachid Ghezzal, mettendo il pallone sotto l’incrocio del palo. Al 30′ Federico Chiesa passa una palla bellissima a Cutrone e tutto solo davanti a Gabriel mette la palla in porta. Nel secondo mister Iachini gestisce i cambi della Fiorentina. Fa rifiatare anche il capitano Pezzella e inserisce Agudelo per l’esordio ufficiale in maglia viola. Al 88′ il Lecce realizza il gol della bandiera con Shakov. Ottima prova per la Fiorentina che conquista tre punti d’oro la salvezza.