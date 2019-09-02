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Commisso: "Siamo felici di aver preso Pedro e Ghezzal. Avanti con Montella senza nessun problema"

Rocco Commisso ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole: "Siamo molto felici di questa Fiorentina con i nuovi acquisti Pedro e Ghezzal. Domani faremo la conferenza stampa di fine mercato. Avanti c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 20:52
Commisso: "Siamo felici di aver preso Pedro e Ghezzal. Avanti con Montella senza nessun problema" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Rocco Commisso ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole: "Siamo molto felici di questa Fiorentina con i nuovi acquisti Pedro e Ghezzal. Domani faremo la conferenza stampa di fine mercato. Avanti con Montella? Perché non dovremmo"

La Fiorentina fa anche sapere che sono prive di fondamento le voci su Gattuso.

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