Commisso: "Siamo felici di aver preso Pedro e Ghezzal. Avanti con Montella senza nessun problema"

Rocco Commisso ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole: "Siamo molto felici di questa Fiorentina con i nuovi acquisti Pedro e Ghezzal. Domani faremo la conferenza stampa di fine mercato. Avanti c...

A cura di Redazione Labaroviola 02 settembre 2019 20:52

Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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