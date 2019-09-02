Commisso: "Siamo felici di aver preso Pedro e Ghezzal. Avanti con Montella senza nessun problema"
Rocco Commisso ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole: "Siamo molto felici di questa Fiorentina con i nuovi acquisti Pedro e Ghezzal. Domani faremo la conferenza stampa di fine mercato. Avanti c...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2019 20:52
Rocco Commisso ha parlato a Sky Sport, queste le sue parole: "Siamo molto felici di questa Fiorentina con i nuovi acquisti Pedro e Ghezzal. Domani faremo la conferenza stampa di fine mercato. Avanti con Montella? Perché non dovremmo"
La Fiorentina fa anche sapere che sono prive di fondamento le voci su Gattuso.