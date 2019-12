Gazzetta, spunta l’idea Ghezzal per l’Atalanta di Gasperini. Seconda chance in Italia per l’algerino?

L’Atalanta sta cercando altri attaccanti per la sua rosa. Spunta così l’idea Rachid Ghezzal della Fiorentina. Il calciatore algerino sta trovando poco spazio a Firenze quindi per lui i bergamaschi potrebbero essere una buona possibilità in Italia. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.