“Rachid era contento per il gol a fine gara – ha detto Abdelkader Ghezzal, fratello e procuratore a Radio Sportiva -. Egli nasce come esterno d’attacco, però si trova molto bene come mezzala. Iachini gli ha trovato il posto giusto in campo. Non so il suo futuro dove sarà, lui ha grande voglia di restare a Firenze”.