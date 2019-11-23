Fastidio fisico per Chiesa, in dubbio per la sfida di domani contro l'Hellas Verona

Federico Chiesa, l'attaccante della Fiorentina è in dubbio per la sfida di domani contro l'Hellas Verona. L'esterno viola ha saltato la partitella di fine allenamento di oggi per un fastidio fisico. A...

Federico Chiesa, l'attaccante della Fiorentina è in dubbio per la sfida di domani contro l'Hellas Verona. L'esterno viola ha saltato la partitella di fine allenamento di oggi per un fastidio fisico. Anche se filtra positività domani seguiranno dei test mirati a capire se il calciatore potrà essere o meno della gara. Nel caso in cui non ce la faccia, Sottil, Ghezzal e Lirola sono pronti a sostituirlo. Questo è quanto riporta Radio Bruno Toscana.