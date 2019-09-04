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ACF, domani alle 14.30 conferenza stampa di presentazione di Ghezzal

ACF Fiorentina comunica che domani, giovedì 5 settembre alle ore 14:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2019 15:11
ACF, domani alle 14.30 conferenza stampa di presentazione di Ghezzal -
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ACF Fiorentina comunica che domani, giovedì 5 settembre alle ore 14:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Ghezzal.

 

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