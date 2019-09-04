ACF, domani alle 14.30 conferenza stampa di presentazione di Ghezzal
ACF Fiorentina comunica che domani, giovedì 5 settembre alle ore 14:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione d...
A cura di Redazione Labaroviola
04 settembre 2019 15:11
ACF Fiorentina comunica che domani, giovedì 5 settembre alle ore 14:30, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Ghezzal.
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