Ghezzal l'ottimo jolly. Terzic e Zurkowski le possibili sorprese. Venuti e Ranieri potrebbero crescere ancora

Secondo quanto scrive La Nazione, in questa stagione in casa viola il jolly potrebbe essere Ghezzal. È lui il calciatore che potrebbe dare una maggiore spinta offensiva alla squadra quando dovranno ri...

Secondo quanto scrive La Nazione, in questa stagione in casa viola il jolly potrebbe essere Ghezzal. È lui il calciatore che potrebbe dare una maggiore spinta offensiva alla squadra quando dovranno riposare Ribery o Chiesa. Da non dimenticare che in quel reparto c'è anche Sottil. Vlahovic è il bomber che crescerà insieme a Pedro. Le sorprese per la Fiorentina potrebbero essere Terzic o Zurkowski mentre potrebbero crescere ancora Venuti e Ranieri.