Ghezzal l'ottimo jolly. Terzic e Zurkowski le possibili sorprese. Venuti e Ranieri potrebbero crescere ancora
Secondo quanto scrive La Nazione, in questa stagione in casa viola il jolly potrebbe essere Ghezzal. È lui il calciatore che potrebbe dare una maggiore spinta offensiva alla squadra quando dovranno ri...
A cura di Redazione Labaroviola
05 settembre 2019 11:03
Secondo quanto scrive La Nazione, in questa stagione in casa viola il jolly potrebbe essere Ghezzal. È lui il calciatore che potrebbe dare una maggiore spinta offensiva alla squadra quando dovranno riposare Ribery o Chiesa. Da non dimenticare che in quel reparto c'è anche Sottil. Vlahovic è il bomber che crescerà insieme a Pedro. Le sorprese per la Fiorentina potrebbero essere Terzic o Zurkowski mentre potrebbero crescere ancora Venuti e Ranieri.