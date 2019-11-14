Agente di Ghezzal: "Può fare molto di più, il suo obiettivo è quello di essere riscattato, si sta ambientando"

Parla l'agente di Ghezzal.

Al Wyscout Forum di Amsterdam il procuratore Theofilos Karasavvidis ha parlato, tra gli altri suoi assistiti, del futuro di Rachid Ghezzal:

"Il suo obiettivo è quello di essere riscattato. E' stato un colpo dell'ultimo minuto, ma il ragazzo a Firenze si trova molto bene. Mi parla sempre molto bene di tutti. All'inizio ha avuto un po' di difficoltà, giocava al Leicester City e anche ambientarsi agli allenamenti italiani a stagione in corso, in un altro campionato e in un altro ambiente, non è mai semplice. Finora ha fatto vedere solo un po' di quello che può fare in seguito. Può fare molto di più".

Fonte: Tuttomercatoweb