Brovarone: "Mi intriga Ghezzal, ha ottimo piede e dribbling. Il suo riscatto.."

Il noto intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto nel corso del Pentasport su Radio Bruno. Ecco alcuni passaggi:"Ghezzal é un calciatore che a parte i gol nelle amcichevoli, so che si...

Il noto intermediario di mercato Bernardo Brovarone è intervenuto nel corso del Pentasport su Radio Bruno. Ecco alcuni passaggi:

"Ghezzal é un calciatore che a parte i gol nelle amcichevoli, so che si allena bene da tempo. Ha sofferto questo stravolgimento tattico a cui ha optato Montella. Lo vedrei bene anche più centrale dietro la punta, ma parliamo di uno scattista, dotato di piede morbido e dribbling. Ha un bel tiro, forte e secco che anche a Pistoia ha inciso . Non sente la pressione negli stadi di un certo livello, si è sempre disimpegnato con una certa leggerezza, a volte anche troppe. I viola lo possono riscattare con circa 10 milioni, perciò secondo me Pradè ci penserà seriamente. Io gli darei più spazio per testarlo in gare vere dal 1', perché uno come lui, a 28 anni, nei venti della rosa lo vorrei avere. Se lo porti a Dortmund in Champions o Europa League, gli brilla quell'occhio nero che ha. Invece Cristoforo ed Eysseric non li farei più allenare. Pradè mi ha detto che li chiama ogni tanto, non vanno neanche tutti i giorni al campo... Pensa te che vita fanno questi. Eysseric l'ho visto ieri: ha qualità ma non puoi avere tanta supponenza, dovresti essere esempio per certi ragazzini... Cristoforo invece penso che avrebbe difficoltà anche nell'Imolese: l'ho visto inarcato, piegato in due. Io toglierei 6 milioni di euro dai conti di Corvino... Chi li ha fatti questi bagni di sangue?!? Per dieci anni ho sofferto come un cane. La poca stima che avevamo verso noi stessi negli ultimi anni era imbarazzante. Commisso ha restituito valore ad una meraviglia come Firenze. Qui è tornata la Fiorentina, quella vera che vogliamo tutti”.

Quindi anche due parole sul Brescia, prossima avversaria di campionato: Tonali è un campione, ed ha anche una fisicità d'acciaio. Incredibile che quest'estate non sia stato al centro di una battaglia di mercato da parte delle principali squadre italiane. E non c'è Serie A che tenga. Se nel calcio non sei lungimirante, non farlo. Regista, mezzala, mediano... Oggi sa far tutto. L'unica che deresponsabilizzo in questo è l'Inter, che ha preso Barella e Sensi. Ma Milan, Roma dovevano considerarlo".