Barone: "Nostro dovere come società supportare lo staff tecnico. Mercato infinito.."

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso e uomo mercato della Fiorentina, ha parlato nella parte finale della conferenza stampa di Rachid Ghezzal. Ecco alcune sue parole: "E' l'ennesima tappa sign...

Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso e uomo mercato della Fiorentina, ha parlato nella parte finale della conferenza stampa di Rachid Ghezzal. Ecco alcune sue parole: "E' l'ennesima tappa significativa del nostro percorso nella nuovaFiorentina. Abbiamo attraversato un mercato infinito, due mesi molto pesanti per la mole di lavoro impostata. Oggi le luci della ribalta le merita Ghezzal, ultimo pezzo della costruzione della Fiorentina. E' stato importante il lavoro che ho fatto insieme al direttore Pradè, ad Antognoni e a tutto lo staff. E' stata un'esperienza molto importante. Abbiamo portato a termine quasi 50 trattative sia in arrivo sia in cessione. Ora siamo concentrati su costruire la Fiorentina per il campionato. Il lavoro della squadra e il supporto da parte mio, di Daniele Pradè e di tutto lo staff, verso Montella sarà fondamentale nella crescita futura della squadra".

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