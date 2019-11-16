5-1 contro l'Entella. Ghezzal fa doppietta, Ribery inventa. In gol anche Lirola e Benassi, il racconto

Finisce 5-0 l'amichevole tra la Fiorentina e la Virtus Entella allo stadio Franchi. Vincenzo Montella schiera il solito 3-5-2 con il centrocampo formato da Cristoforo, Zurkowski e Benassi e in attacco...

Finisce 5-0 l'amichevole tra la Fiorentina e la Virtus Entella allo stadio Franchi. Vincenzo Montella schiera il solito 3-5-2 con il centrocampo formato da Cristoforo, Zurkowski e Benassi e in attacco la coppia formata da Boateng e Ribery. La sblocca Ghezzal dopo pochi minuti a due passi dopo un dribbling di Ribery, il due a zero arriva grazie a Benassi su assist di Boateng che è bravo a fornire un bel pallone dalla destra teso e tagliato. Il tre a zero lo segna Boateng che è bravo a usare la punta in area di rigore per battere l'estremo difensore ligure. 4-0 lo segna Lirola su un bell'assist di Ribery, mentre il 5-0 lo sigla Ghezzal su una bellissima azione personale. Al minuto 84 arriva il gol della bandiera di De Luca che è bravo a battere Terracciano da fuori area dopo una palla persa a centrocampo dalla Fiorentina. Da segnalare le entrare dei due separati in casa Thereau ed Eysseric.