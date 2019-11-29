Chiesa dà forfait? Sottil e Ghezzal in lizza per una maglia da titolare
Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, Chiesa è in dubbio per la sfida di domani contro il Lecce. Vlahovic dovrebbe essere per la terza volta consecutiva il centravanti titolare ma al posto di...
A cura di Redazione Labaroviola
29 novembre 2019 12:05
Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, Chiesa è in dubbio per la sfida di domani contro il Lecce. Vlahovic dovrebbe essere per la terza volta consecutiva il centravanti titolare ma al posto di Chiesa in lizza per una maglia da titolare ci sono Ghezzal e Sottil.