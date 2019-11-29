Chiesa dà forfait? Sottil e Ghezzal in lizza per una maglia da titolare

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, Chiesa è in dubbio per la sfida di domani contro il Lecce. Vlahovic dovrebbe essere per la terza volta consecutiva il centravanti titolare ma al posto di...

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, Chiesa è in dubbio per la sfida di domani contro il Lecce. Vlahovic dovrebbe essere per la terza volta consecutiva il centravanti titolare ma al posto di Chiesa in lizza per una maglia da titolare ci sono Ghezzal e Sottil.