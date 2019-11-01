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Fiorentina-Parma: tre ballottaggi di formazione secondo Radio Bruno Toscana

Le ultime di formazione sulla Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2019 16:22
Fiorentina-Parma: tre ballottaggi di formazione secondo Radio Bruno Toscana - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montella
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montella
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Secondo Radio Bruno Toscana, pur essendo ancora indeciso sul modulo da adattare, Montella dovrebbe schierare un 4/3/3 con 6 giocatori per 3 maglie. In difesa il ballottaggio è tra Ceccherini ed il rientrante dalla squalifica Ranieri, come esterno d'attacco duello tra Sottil e Ghezzal, e come centravanti sfida tra Vlahovic e Boateng.

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