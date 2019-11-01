Fiorentina-Parma: tre ballottaggi di formazione secondo Radio Bruno Toscana

Le ultime di formazione sulla Fiorentina.

Secondo Radio Bruno Toscana, pur essendo ancora indeciso sul modulo da adattare, Montella dovrebbe schierare un 4/3/3 con 6 giocatori per 3 maglie. In difesa il ballottaggio è tra Ceccherini ed il rientrante dalla squalifica Ranieri, come esterno d'attacco duello tra Sottil e Ghezzal, e come centravanti sfida tra Vlahovic e Boateng.