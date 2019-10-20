Chiesa gioca? Montella ha provato anche le soluzioni con Boateng e Ghezzal. Ma le indicazioni che contanto...

Vincenzo Montella ha fatto tutti i tipi di prove. Ha sfruttato la sosta per studiare bene i movimenti di Boateng che al momento opportuno torneranno utili, e ha lavorato anche con quei giocatori che f...

Vincenzo Montella ha fatto tutti i tipi di prove. Ha sfruttato la sosta per studiare bene i movimenti di Boateng che al momento opportuno torneranno utili, e ha lavorato anche con quei giocatori che fin qui si sono visti meno, a cominciare da Ghezzal. Sia chiaro, quello che conta è l’allenamento di oggi, ma la sensazione è che, alla fine, col Brescia possa scendere in campo ancora la stessa formazione, per la sesta gara consecutiva.

Al di là dei dubbi insinuati dallo stesso tecnico ieri in conferenza stampa. Badelj sta bene e anche Chiesa, dopo un avvio di settimana con esercizi specifici per cancellare i postumi del fastidio muscolare accusato in Nazionale, pare aver tirato un sospiro di sollievo. Sarà comunque la rifinitura di oggi, quella al centro sportivo prima della partenza verso Brescia, a dare le indicazioni che contano.

Corriere dello Sport