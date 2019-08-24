Di Marzio, Ceccherini è vicino al Brescia. Lunedì potrebbe esserci la chiusura. Si va verso un prestito secco
Passi avanti per il Brescia nella trattativa che dovrebbe portare Federico Ceccherini in Lombardia. Il difensore classe '92 è in uscita dalla Fiorentina e la squadra di Corini è pronta ad accoglierlo:...
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 17:53
Passi avanti per il Brescia nella trattativa che dovrebbe portare Federico Ceccherini in Lombardia. Il difensore classe '92 è in uscita dalla Fiorentina e la squadra di Corini è pronta ad accoglierlo: Cellino sta lavorando a un prestito secco. Lunedì potrebbe essere il giorno giusto per chiudere la trattativa.
Gianlucadimarzio.com