Di Marzio, Ceccherini è vicino al Brescia. Lunedì potrebbe esserci la chiusura. Si va verso un prestito secco

Passi avanti per il Brescia nella trattativa che dovrebbe portare Federico Ceccherini in Lombardia. Il difensore classe '92 è in uscita dalla Fiorentina e la squadra di Corini è pronta ad accoglierlo:...

A cura di Redazione Labaroviola 24 agosto 2019 17:53

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