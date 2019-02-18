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Ceccherini chiede la mano alla fidanzata a cena a Firenze. Sarà matrimonio, l'annuncio del viola...

Tramite Instagram il difensore della Fiorentina Federico Ceccherini ha annunciato le future nozze con la fidanzata. Ecco il post del calciatore che ha reso tutto noto dopo una cena a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 febbraio 2019 16:46
Ceccherini chiede la mano alla fidanzata a cena a Firenze. Sarà matrimonio, l'annuncio del viola... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ceccherini
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Ceccherini
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Tramite Instagram il difensore della Fiorentina Federico Ceccherini ha annunciato le future nozze con la fidanzata. Ecco il post del calciatore che ha reso tutto noto dopo una cena a Firenze

Ceccherini chiede la mano alla fidanzata a cena a Firenze. Sarà matrimonio, l'annuncio del viola...

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