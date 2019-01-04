La Nazione, incontro per Pulgar. A Bologna finisce Ceccherini? Il giocatore...

A margine dei contatti per Erick Pulgar, Fiorentina e Bologna hanno anche parlato del prestito di Federico Ceccherini. Il difensore accetterebbe volentieri la nuova collocazione dopo aver avuto pochis...

A cura di Redazione Labaroviola 04 gennaio 2019 11:25

gertty images

Condividi