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La Nazione, incontro per Pulgar. A Bologna finisce Ceccherini? Il giocatore...

A margine dei contatti per Erick Pulgar, Fiorentina e Bologna hanno anche parlato del prestito di Federico Ceccherini. Il difensore accetterebbe volentieri la nuova collocazione dopo aver avuto pochis...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 gennaio 2019 11:25
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A margine dei contatti per Erick Pulgar, Fiorentina e Bologna hanno anche parlato del prestito di Federico Ceccherini. Il difensore accetterebbe volentieri la nuova collocazione dopo aver avuto pochissimo spazio nel gruppo di Pioli e potrebbe essere uno di quei giocatori destinati a lasciare la maglia viola e a creare così spazio per nuovi colpi in entrata. Lo riporta La Nazione.

Fonte: Calciomercato.com

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