Ceccherini: “Fiorentina? È anche colpa mia se ho giocato poco. Dovevo venire a Verona già lo scorso anno poi…”

“Già lo scorso anno dovevo venire a gennaio – ha detto Federico Ceccherini, neo acquisto dell’Hellas Verona alla conferenza stampa di presentazione – , poi la Fiorentina cambiò allenatore e con Iachini sono rimasto. Ho detto subito sì alla chiamata, poi è chiusa alla fine ma c’era l’accordo prima. Fiorentina? Non voglio darmi alibi, se non ho giocato la colpa è mia, ma ho trovato tre buoni difensori davanti a me, che potrebbero giocare in qualsiasi squadra, anche nelle big. Non era semplice trovare spazio. È stato difficile trovare spazio, anche se sono riuscito ad accumulare qualche presenza”.

