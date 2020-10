Di Gennaro: “Chiesa-Juve dovrà conquistarsi il posto. Milenkovic? Sarà il prossimo problema”

“Prima di vendere a Commisso – ha detto Antonio Di Gennaro a TMW -, i Della Valle avevano già impostato l’operazione per la cessione di Federico Chiesa alla Juventus. Inutile nasconderlo: Chiesa era già della Juventus, poi è arrivato Commisso con i proclami e non ha voluto perderlo appena arrivato. Il ragazzo poi non ha voluto rinnovare, al pari di Milenkovic che sarà il prossimo problema della Fiorentina sul mercato. Chiesa è andato dove voleva, potrà migliorare e dovrà capire dove gioca. Alla Fiorentina ha giocato da esterno d’attacco, da seconda punta, e a tutta fascia a destra… Nella Juve che ruolo farà? Questo è il momento di capire. A Firenze, per come sono i programmi, poteva aprire un ciclo, mentre alla Juventus dovrà ovviamente conquistarsi un posto. Lì si vedrà anche la sua forza, quella che potrebbe renderlo decisivo pure in Nazionale. Per la Fiorentina, visto il momento economico, è un’operazione comunque buona. La Juve invece fa un investimento”.

