Nazione, Ceccherini-Hellas, accordo vicino. La Juve spinge Luca Pellegrini verso il Genoa ma…

Il Genoa è in forte pressing su Luca Pellegrini, i colloqui con la Juventus continuano ma la volontà del calciatore potrebbe essere quella di approdare alla Fiorentina. Il club gigliato vorrebbe prenderlo a titolo definitivo la Juve invece non è convinta. I rossoblù invece lo prenderebbero in prestito oneroso. In difesa, Ceccherini sembra essere vicino all’Hellas Verona, dovrebbe partire in prestito. I gialloblù vorrebbero Vlahovic ma Iachini difficilmente lo lascerà andare. Lo riporta La Nazione.

AMRABAT, CONTRO L’INTER DEBUTTERÀ IN MAGLIA VIOLA. FIORENTINA PRONTA A DARGLI LE CHIAVI DEL CENTROCAMPO