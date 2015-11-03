Notizie Luca Pellegrini Fiorentina

Da Roma: "La Lazio e Sarri vogliono Parisi. Offerto uno scambio alla pari con Luca Pellegrini"
05 giugno 2025 15:11
Pedullà, sfuma Luca Pellegrini per la Fiorentina. Non sarebbe mai arrivato per fare il vice-Biraghi
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Nazione, Ceccherini-Hellas, accordo vicino. La Juve spinge Luca Pellegrini verso il Genoa ma...
22 settembre 2020 08:48
Di Marzio, sfuma Luca Pellegrini per la Fiorentina. Accordo ad un passo con il Genoa
21 settembre 2020 22:27
Nazione, Pellegrini? La Juve apre solo al prestito. Pulgar? Leeds pronto ad offrire 15 milioni, il cileno...
21 settembre 2020 08:25
Di Marzio, la Fiorentina avanza per Luca Pellegrini. Domani incontro decisivo Raiola-Juventus
20 settembre 2020 18:51
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