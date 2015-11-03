Notizie Luca Pellegrini Fiorentina

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Da Roma: "La Lazio e Sarri vogliono Parisi. Offerto uno scambio alla pari con Luca Pellegrini"

05 giugno 2025 15:11

Pedullà, sfuma Luca Pellegrini per la Fiorentina. Non sarebbe mai arrivato per fare il vice-Biraghi

22 settembre 2020 17:28

Nazione, Ceccherini-Hellas, accordo vicino. La Juve spinge Luca Pellegrini verso il Genoa ma...

22 settembre 2020 08:48

Di Marzio, sfuma Luca Pellegrini per la Fiorentina. Accordo ad un passo con il Genoa

21 settembre 2020 22:27

Nazione, Pellegrini? La Juve apre solo al prestito. Pulgar? Leeds pronto ad offrire 15 milioni, il cileno...

21 settembre 2020 08:25

Di Marzio, la Fiorentina avanza per Luca Pellegrini. Domani incontro decisivo Raiola-Juventus

20 settembre 2020 18:51

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