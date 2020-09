Pedullà, sfuma Luca Pellegrini per la Fiorentina. Non sarebbe mai arrivato per fare il vice-Biraghi

Luca Pellegrini sarà un nuovo calciatore del Genoa, il club di Preziosi è stato subito in pole. Il terzino sinistro di proprietà della Juve è già in Liguria per le formalità di rito. Un colpo importante per il Genoa scatenato (ora sulle tracce di Balotelli, con apertura), ulteriore conferma che Pellegrini mai sarebbe andato alla Fiorentina, semplicemente perché non avrebbe giocato con Biraghi titolare. Lo riporta Alfredopedulla.com.

