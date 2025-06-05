Da Roma: "La Lazio e Sarri vogliono Parisi. Offerto uno scambio alla pari con Luca Pellegrini"

La Lazio si prepara la nuova avventura sotto la guida di Maurizio Sarri, che pare abbia indicato Parisi come obiettivo

La Lazio si prepara la nuova avventura sotto la guida di Maurizio Sarri, che dopo aver siglato il nuovo accordo con il club capitolino è già al lavoro per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. Il tecnico toscano ha le idee chiare: la priorità è trattenere i big e definire i riscatti dei giocatori arrivati in prestito la scorsa estate, prima di affrontare il nodo degli esuberi.

Uno dei nomi in cima alla lista dei desideri di Sarri è quello di Fabiano Parisi, terzino sinistro attualmente alla Fiorentina. Il profilo del classe 2000, già più volte accostato ai biancocelesti in passato, rappresenta per l’allenatore la soluzione ideale per dare qualità e continuità alla fascia sinistra.

La Fiorentina potrebbe aprire alla trattativa con la Lazio, soprattutto se dovesse andare in porto uno scambio con Luca Pellegrini, già proposto lo scorso gennaio. L’ex Juventus, infatti, sembrava destinato all’addio con Baroni in panchina, ma la sua situazione potrebbe cambiare proprio con il ritorno di Sarri, tecnico con cui ha sempre avuto un ottimo rapporto.

Certo che pur di arrivare a Fabiano Parisi il neo tecnico della Lazio potrebbe avallare la cessione di Luca Pellegrini. Uno scambio alla pari su cui si dovrebbe solamente definire la valutazione dei due cartellini, che dovrebbe aggirarsi tra i 10 e i 15 milioni di euro. La pista Parisi, già seguita negli scorsi mesi, potrebbe tornare calda nelle prossime settimane. Il giovane difensore campano, dopo un’annata con alti e bassi a Firenze, potrebbe accogliere con entusiasmo l’opportunità di lavorare con Sarri e trovare spazio in un progetto ambizioso come quello laziale. La partita è solo all’inizio, ma la strategia è tracciata: Sarri ha scelto la fascia sinistra come punto di partenza per la sua nuova Lazio. A riportare la notizia è IlPalloneGonfiato