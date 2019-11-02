Montella: "Tifosi? Non posso accontentare tutti. Ballottaggio per domani Ranieri-Ceccherini"
Il mister viola Montella in conferenza stampa ha toccato anche altri temi: “Ceccherini è un calciatore affidabile e ha più esperienza di Ranieri. Sono calciatori diversi comunque. Sono scelte per l’im...
A cura di Redazione Labaroviola
02 novembre 2019 15:01
Il mister viola Montella in conferenza stampa ha toccato anche altri temi: “Ceccherini è un calciatore affidabile e ha più esperienza di Ranieri. Sono calciatori diversi comunque. Sono scelte per l’immediato ma anche per il futuro. Il comportamento dei tifosi? Vedo vicinanza e sostegno. Poi ovviamente non posso accontentare tutti. Lo scorso anno discutevamo di cose meno simpatiche. Ora si parla di cose di campo".