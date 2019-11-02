Montella: "Tifosi? Non posso accontentare tutti. Ballottaggio per domani Ranieri-Ceccherini"

Il mister viola Montella in conferenza stampa ha toccato anche altri temi: “Ceccherini è un calciatore affidabile e ha più esperienza di Ranieri. Sono calciatori diversi comunque. Sono scelte per l’im...

A cura di Redazione Labaroviola 02 novembre 2019 15:01

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